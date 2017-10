United blijft ongeslagen na moeizame zege in Lissabon

Achter United heeft FC Basel de beste papieren voor de knock-outfase. De Zwitsers wonnen met 2-0 bij CSKA Moskou en volgen met zes punten in groep A. CSKA heeft drie punten en Benfica is nog puntloos.

Het werd in Lissabon niet de avond voor de achttienjarige Belgische doelman Mile Svilar van Benfica. Bij een verre vrije trap van Marcus Rashford in de tweede helft stond de debuterende doelman iets te ver voor zijn doel. Hij had het verrassende schot van de United-speler wel klem, maar was ondertussen achter de doellijn gestapt. Manchester, met Daley Blind in de basis, hield de 1-0 voorsprong vervolgens moeiteloos vast.