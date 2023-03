United door in Europa League na zege op Betis

Met video Droomavond voor Feyenoord in aanloop naar Klassieker: ‘Ik had deze wedstrijd niet willen missen’

De kwartfinale van de Europa League is bereikt, maar bij Feyenoord weten ze dat het écht een droomweek is als Ajax zondag wordt gevloerd in de Johan Cruijff Arena. ,,We moesten tegen Sjachtar verstandig zijn met het oog op zondag.’’