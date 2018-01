United in 2004 bijna overgenomen door Kaddafi

Dalman vloog in 2004 naar Libië om de deal met de adviseurs van de voormalige leider van het Noord-Afrikaanse land af te ronden. De kolonel zou de aandelen die John Magnier en JP McManus in handen hadden – goed voor 29,9 procent - overnemen. Ze konden het echter niet eens worden over de prijs. ,,Mensen weten niet hoe dichtbij hij er bij was’’, aldus Dalman, die nu voorzitter van Cardiff City is.