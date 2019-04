United kan de borst nat maken: Messi op dreef tegen Engelse tegenstanders

Aanvankelijk leken Engelse teams Messi niet zo te liggen, want in de eerste tien wedstrijden tegen een ploeg uit de Premier League scoorde de Argentijn geen enkele keer. Daar kwam verandering in toen hij scoorde in de Champions League-finale van 2009 tegen Manchester United. Sindsdien heeft hij de trekker veelvuldig overgehaald tegen een Engelse ploeg. De teller staat inmiddels op 22 doelpunten in dertig wedstrijden.



Acht van zijn 22 doelpunten tegen Engelse tegenstanders maakte Messi op Engelse bodem. De Argentijnse dribbelkoning was acht keer trefzeker tegen een team uit Manchester, maar scoorde nog nooit op Old Trafford. Die acht doelpunten zijn verdeeld over Camp Nou (4), Etihad Stadium (2), het olympisch stadion in Rome (1) en Wembley (1). De laatste twee waren de Champions League-finales van respectievelijk 2009 en 2011, die Barcelona allebei won. Maar de sterspeler van Barcelona presteert niet alleen goed tegen Engelse ploegen. In 131 Champions League-duels maakte hij maar liefst 108 doelpunten.