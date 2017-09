United met Blind in de basis tegen CSKA Moskou

AS Roma wint dankzij flitsende openingsfase van Qarabagh

20:03 AS Roma heeft zijn eerste uitwedstrijd in de groepsfase van de Champions League gewonnen. In Azerbeidzjan werd het tegen debutant Qarabagh FK 1-2. De Italianen hadden dat vooral te danken aan een flitsende openingsfase, met twee goals in het eerste kwartier.