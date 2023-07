Update: Heracles ontbindt contract met Cicilia; Bakboord, Les en Laursen ontbreken op eerste training

In de wandelgangen klinkt het geluid dat eerstedivisionist Helmond Sport geïnteresseerd zou zijn in Rigino Cicilia. De 28-jarige boomlange spits werd vorig jaar gehaald, maar slaagde er niet in echt door te breken bij Heracles. In het afgelopen seizoen had hij één basisplaats en viel hij negentienmaal in. Op zijn naam staan zes treffers.

Extra week vakantie

Behalve Cicilia ontbreken ook Navajo Bakboord, Mateo Les en Nikolai Laursen op het veld van Oranje Nassau. Bakboord heeft vanwege interlandverplichtingen met Suriname een weekje extra vakantie gekregen van de technische staf. De vleugelverdediger sluit weer aan tijdens het trainingskamp in Billerbeck, waar Heracles van maandag 10 tot en met zaterdag 15 juli verblijft.

Herstel in Denemarken

Nikolai Laursen is eveneens afwezig, de aanvaller verblijft in Denemarken waar hij werkt aan zijn herstel. Laursen scheurde afgelopen april in de thuiswedstrijd tegen Almere City de voorste kruisband in zijn linkerknie. De hoop is dat de Deen na de winterstop weer inzetbaar zou kunnen zijn voor Heracles.

Les in onderhandeling

Tenslotte is ook Mateo Les niet van de partij tijdens de eerste training. De Kroatische verdediger is op dit moment in onderhandeling met een andere club. Les kwam afgelopen seizoen niet veel voor in de plannen van John Lammers. De keren dat hij wel speelde, maakt hij een goede indruk. Desondanks kijkt Les uit naar een toekomst elders.

Twee spelers Academie

Twee spelers, inmiddels bekende gezichten op Erve Asito, van de FC Twente/Heracles Academie sluiten tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan: Diego van Oorschot en Stijn Bultman. Het duo trainde het afgelopen seizoen ook al regelmatig mee, Van Oorschot viel zelfs al eens in tijdens een competitiewedstrijd in de KKD.

Melih Ibrahimoglu terug

Terug van een verhuurperiode: Melih Ibrahimoglu. De Oostenrijker werd in de winterstop van afgelopen seizoen voor een half jaar verhuurd aan FC Flyeralarm Admira in Wenen. Daarin was een optie tot koop bedongen. De club uit de geboortestad van Ibrahimoglu heeft geen gebruik gemaakt van die optie. Daardoor zal Ibrahimoglu weer op het veld staan bij Heracles.

Lucas Schoofs

Een dag voor de eerste training werd duidelijk dat Lucas Schoofs de club heeft verlaten. De Belgische middenvelder keert terug naar Lommel SK, waar hij zijn carrière ooit begon.