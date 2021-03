Updates voor Red Bull van Verstappen: ‘Auto nog sterker maken, als het ware kogelwerend’

Red Bull lijkt dit jaar de bolide te hebben die daadwerkelijk Mercedes kan verslaan in het wereldkampioenschap. Hoewel Lewis Hamilton afgelopen zondag de openingsrace in Bahrein won, was het duel om de zege met Verstappen spannend tot de laatste ronde. Mercedes gaf na de race zelf al aan dat Red Bull een auto heeft die op de meeste vlakken sneller is.

,,We moeten doorontwikkelen, deze auto nog sterker maken, als het ware kogelwerend. We hebben geen invloed op wat de andere renstallen doen, ons lot ligt volledig in eigen hand. We hebben al een aantal punten ontdekt waar we de auto kunnen verbeteren. Sommigen voeren we al door in Imola, anderen in de races erna. Zeker is dat het een lang gevecht wordt in een lang seizoen”, aldus Monaghan.