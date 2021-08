US Open biedt mentale hulp voor alle tennissers: ‘Moet worden aangepakt’

Richèl Hogenkamp onderuit in kwalifica­ties voor US Open

8:06 Richèl Hogenkamp is in de kwalificaties van de US Open in de openingsronde blijven steken. De nummer 268 van de wereld moest in een driesetter haar meerdere erkennen in de Britse Samantha Murray Sharan. Het werd 6-2, 3-6, 7-5 voor de nummer 263 van de wereld.