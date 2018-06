US Open gaat bij plaatsing rekening houden met zwangerschapsverlof

Het grandslamtoernooi op Flushing Meadows, dat op 27 augustus van start gaat, zal daarvoor het plaatsingsreglement gaan aanpassen, zo zegt de voorzitster van de Amerikaanse tennisbond Katrina Adams. In de 17 keer dat Williams deelnam aan het toernooi in New York, won ze zes keer.

,,Dit is het enige juiste om te doen voor moeders die proberen terug te keren in het circuit'', aldus Adams in een telefonisch interview met de New York Times.

Williams stond in 2017, na het winnen van de Australian Open, eerste van de wereld toen ze een pauze inlaste vanwege haar zwangerschap. In september beviel ze van een dochter, Alexis, waarna ze in maart alweer haar comeback maakte in Indian Wells. Nu staat ze op plek 183. Bij de French Open bereikte ze de vierde ronde, waarna ze zich geblesseerd terugtrok.