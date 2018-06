US Open-kampioene Stephens naar halve finale in Parijs

Keys zit in Parijs wel goed in haar vel. Voor haar is de plek bij de laatste vier een beloning voor haar progressie op gravel de afgelopen jaren. ,,Ik groeide op in de 'States' en daar hebben we eigenlijk geen gravel. We hebben wel groen gravel, maar dat is veel sneller en heel anders dan het rode gravel. Pas toen ik zestien of zeventien was, speelde ik voor het eerst op de rode ondergrond. Het heeft tijd gekost voordat ik er aan gewend raakte, maar elk jaar voel ik me er beter op thuis'', aldus Keys.