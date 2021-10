US Open-winnaar Medvedev boekt ondanks weinig vertrouwen zege in Indian Wells

Daniil Medvedev heeft zonder grote problemen de derde ronde bereikt op het toernooi van Indian Wells. De Rus, vorige maand winnaar van de US Open, versloeg de Amerikaan Mackenzie McDonald in twee sets: 6-4 en 6-2.

Het was zijn eerste optreden in Californië waar hij de nummer 1 van de plaatsingslijst is en in de eerste ronde een bye had. Medvedev kreeg in zijn duel met de nummer 57 van de wereld geen enkel breakpoint tegen en benutte drie van zijn zeven kansen de opslag van zijn tegenstander te breken. De partij duurde 72 minuten.

,,Ik ben heel tevreden, want ik heb hier nog niet vaak goed gespeeld en ook de trainingen voor dit toernooi gaven me niet veel vertrouwen”, zei Medvedev, die in de volgende ronde de Serviër Filip Krajinovic treft.

Bij de vrouwen had titelverdedigster Bianca Andreescu, winnares in 2019, het in de late avond lastig tegen de Amerikaanse Alison Riske. De Canadese had liefst drie uur nodig voor haar zege in drie sets: 7-6 (2), 5-7 en 6-2. Na een bye in de eerste ronde bereikte ze daarmee de derde ronde, waarin Anett Kontaveit uit Estland haar tegenstandster is. De als eerste geplaatste Karolina Pliskova uit Tsjechië versloeg de Poolse qualifier Magdalena Frech: 7-5 en 6-2.

