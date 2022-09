US Open-winnares Iga Swiatek steekt erbovenuit, maar heeft qua populariteit nog veel te winnen

met video Indrukwek­ken­de Iga Swiatek rekent in finale US Open af met gefrus­treer­de Ons Jabeur

Iga Swiatek heeft na een indrukwekkende finale de US Open op haar naam geschreven. In de eindstrijd in New York was de 21-jarige Poolse in twee sets te sterk voor Ons Jabeur: 6-2 7-6(5). Waar Swiatek kalm wist te blijven, namen bij Jabeur namen de frustraties toe, zo smeet ze met haar racket en trapte ze een bal het publiek in.

10:24