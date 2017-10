Usain Bolt geeft startschot voor Grand Prix van Amerika

De organisatie van de Grand Prix van de Verenigde Staten beloofd een groots spektakel voor komend weekend. Op het Circuit of the Americas in Austin (Texas) zal Michael Buffer de twintig Formule 1-coureurs met zijn bekende stemgeluid presenteren aan het publiek. Buffer is al sinds 1982 actief als presentator bij bokspartijen en worstelwedstrijden, maar maakt nu een uitstapje naar de racewereld. Zijn catchphrase 'Let's get ready to rumble!' zal ongetwijfeld over het hele circuit te horen zijn. Vervolgens zullen er optredens zijn van The Marching Storm, Justin Timberlake en Stevie Wonder. Daarna zullen ook de Dallas Cowboys Cheerleaders nog op het podium verschijnen. Het hele weekend zijn er bij het circuit optredens van meer dan dertig artiesten uit Texas, variërend van hiphop tot rock & roll.