Utrecht huurt Armenteros tot einde seizoen

BLOG Op papier klinkt de naam Maher als een klok

16:36 Op het papier komen de namen tot leven. Adam Maher, Oussama Assaidi, Fredrik Jensen. Dat zijn drie kwaliteitsspelers, spelers van een niveau, die ze bij Roda JC niet onder contract hebben staan. Ook niet bij Sparta en NAC trouwens. Maar ja, dat is wijsheid van papier. Vanaf zaterdag weten we hoe de puzzel bij FC Twente in het echt in elkaar gaat vallen. Of niet. Dat angstscenario is er ook nog.