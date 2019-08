Utrecht wil Kerk behouden óf de hoofdprijs, Sankt Pauli biedt op Owusu

De transferperiode in is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

FC Utrecht wil Kerk houden óf de hoofdprijs

Volledig scherm Gyrano Kerk © BSR Agency Gyrano Kerk (23) is in bloedvorm in de eerste weken van het nieuwe eredivisieseizoen. Plots is de vraag of FC Utrecht hem nog wel kan behouden voor het sluiten van de transfermarkt. Omdat de club geen financiële noodzaak heeft om een klapper op de transfermarkt te maken, is de intentie om Kerk te behouden. FC Utrecht zet bij een eventuele transfer dus in op de hoofdprijs: met minder dan tien miljoen euro neemt de club domweg geen genoegen.



Deze zomer verkocht FC Utrecht Nicolas Gavory voor drie miljoen euro aan Standard Luik en het kreeg miljoenen overgemaakt, omdat Eintracht Frankfurt voormalig Utrecht-spits Sébastien Haller voor om en nabij 50 miljoen euro aan West Ham United verkocht. Daarom hoopt trainer John van den Brom dat zijn pupil blijft. ,,Hij is goed bezig om zijn waarde dusdanig te verhogen. De noodzaak is er niet om spelers van de hand te doen, al weet je het nooit. Gelukkig is de transferwindow in Engeland dicht. Voor andere landen wordt hij heel duur, denk ik.”

AS Monaco-talent (16) naar FC Utrecht

FC Utrecht heeft een speler uit de jeugd van AS Monaco weggekaapt. De 16-jarige Zineddine Bourebaba tekent voor twee jaar in de Domstad met een optie voor nog een seizoen. Hij sluit aan bij FC Utrecht onder 19 jaar. Bourebaba, een aanvallende middenvelder, komt uit het netwerk van scout Didier Martel, ook de man die een belangrijke rol speelde in de komst van bijvoorbeeld Sebastièn Haller naar FC Utrecht. Bourebaba liep al stage in Utrecht en maakte daar indruk.

Owusu geniet interesse uit Duitsland

Leeroy Owusu staat voor een mogelijk vertrek naar de 2. Bundesliga. Sankt Pauli wil de 22-jarige rechtsback van De Graafschap graag overnemen, meldt De Gelderlander. De club uit Hamburg heeft zich gemeld in Doetinchem. De verdediger stond bij de ouverture van de Keuken Kampioen Divisie tegen Cambuur, net als afgelopen jaargang, in de basis.

Owusu kwam vorige zomer over van Ajax, dat de verdediger eerder had verhuurd aan Almere City FC. Bij Sankt Pauli, dat uit de eerste twee duels in de 2. Bundesliga slechts één punt haalde en geplaagd wordt door een blessuregolf, staat de Nederlandse trainer Jos Luhukay aan het roer.

Volledig scherm Leeroy Owusu. © BSR Agency

Bayern keurt Perisic

Het hing al een tijdje in de lucht, nu komt de transfer ook daadwerkelijk rond. Ivan Perisic speelt komend seizoen in de Allianz Arena. De 30-jarige Kroaat komt op huurbasis over van Internazionale, dat daarvoor vijf miljoen euro ontvangt. Bayern heeft een optie tot koop bedongen en kan Perisic definitief overnemen voor twintig miljoen euro. Daarmee heeft trainer Niko Kovac zijn gewenste buitenspeler binnen. Leroy Sané (Manchester City) stond hoog op het lijstje, maar de onderhandelingen liepen stroef en hij raakte geblesseerd aan de knie.

Volledig scherm Ivan Perisic. © AFP

Van den Berg vertrekt bij NEC

Volledig scherm Joey van den Berg © Broer van den Boom. Joey van den Berg en Mathias Bossaerts mogen gratis vertrekken bij NEC. De twee spelers zijn transfervrij en trainen deze week mee bij de beloften van de Nijmegenaren.



,,In de gesprekken die wij hebben gevoerd met Mathias en Joey hebben wij onvoldoende basis kunnen vinden voor een verdere gezamenlijke toekomst bij NEC”, vertelt algemeen directeur Wilco van Schaik. ,,We hebben beide spelers diverse opties voorgelegd, maar uiteindelijk toch zelf als club dit weekend de beslissing genomen dat het voor beide partijen beter is om op korte termijn uit elkaar te gaan.”



Negenjarig contract voor Williams

Volledig scherm Inaki Williams © Getty Images Spits Iñaki Williams stond onlangs nog in de belangstelling van Manchester United, maar de 25-jarige Spanjaard heeft helemaal geen behoefte om Athletic Bilbao te verlaten. Williams zette vandaag zijn handtekening onder een contract die hem nog voor liefst negen jaar bij de Baskische club houdt, een ongewoon lange termijn in de voetballerij. Hij tekende bij tot de zomer van 2028.



Clubs die Williams willen aantrekken, moeten een gelimiteerde afkoopsom van 135 miljoen euro betalen. Gezien de lengte van het nieuwe contract heeft de Spanjaard met Ghanese roots echter helemaal geen zin om Bilbao ooit achter zich te laten.



Williams was afgelopen seizoen met dertien doelpunten de topschutter van Athletic in de Spaanse competitie. De nummer 9 van de Basken debuteerde in 2016 in het nationale elftal van Spanje. Het bleef vooralsnog bij dat ene optreden in ‘La Roja’.

Chery tekent voor twee jaar bij Haifa

Tjaronn Chery heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee jaar bij Maccabi Haifa. De 31-jarige middenvelder gaat bij de Israëlische club met het rugnummer 10 spelen. ,,Ik ben hier pas een paar dagen, maar het voelt voor mij en mijn gezin al als ons nieuwe thuis”, zei Chery, die afgelopen seizoen in de Turkse competitie voetbalde bij Kayserispor.

De aanvallende middenvelder, opgegroeid in Enschede, maakte in de eredivisie naam bij ADO Den Haag en FC Groningen. Chery veroverde in 2015 met Groningen de KNVB-beker en werd kort daarna zelfs opgeroepen voor het Nederlands elftal, al kwam het niet tot een debuut in de nationale ploeg. De spelmaker verhuisde vervolgens naar de Engelse club Queens Park Rangers. Begin 2017 koos hij voor een lucratief avontuur in China bij Guizhou Hengfeng Zhicheng.

Chery wordt bij Maccabi Haifa ploeggenoot van onder anderen Yanic Wildschut.

Pogba vertrekt alsnog bij Manchester United

Blijft Paul Pogba bij Manchester United of vertrekt hij alsnog? Die vraag rijst al de gehele transferzomer. Toch wil de Franse spelmaker, goed voor twee assists tegen Chelsea (4-0 winst), nog geen uitsluitsel geven. Een vertrek behoort daarom nog tot de mogelijkheden, laat hij weten aan RMC Sport. ,,De tijd zal het leren, we zijn nog altijd een vraagteken.” Pogba wordt al enige tijd gelinkt aan Real Madrid.

Volledig scherm Paul Pogba tijdens de kraker met Chelsea. © Getty Images

Transfer Lozano kwestie van tijd

De vraag is: wanneer vertrekt Hirving Lozano naar Napoli? De Mexicaan is dicht bij een transfer naar Napels. President Aurelio De Laurentiis van de Italiaanse club en zaakwaarnemer Mino Raiola zullen elkaar op maandag weer zien om de laatste details door te spreken, meldt La Gazetta dello Sport. PSV vraagt 42 miljoen euro voor de aanvaller. Dat bedrag wil Napoli best betalen, maar dan wel over drie jaar. De blessure van Lozano kan alsnog roet in het eten gooien. In de wedstrijd met ADO Den Haag raakte hij geblesseerd aan zijn voet, toen hij wilde schieten. Na de wedstrijd stelde coach Mark van Bommel iedereen gerust: het was een klap op de wreef die een blauwe plek veroorzaakte.

Volledig scherm Hirving Lozano liep tegen ADO Den Haag een voetblessure op. © BSR Agency

AFC heeft oogje op Robert Schilder

Robert Schilder vervolgt zijn loopbaan mogelijk bij AFC, de kampioen van de Tweede Divisie. De verdediger/middenvelder (33) was sinds deze zomer zonder club nadat zijn contract bij SC Cambuur niet werd verlengd. De voorbije weken hield hij zijn conditie op peil bij FC Volendam, maar een contract bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie lijkt uitgesloten, waarop AFC een hengeltje uitgooide. Schilder is ook oud-speler van FC Twente, NAC Breda, Heracles en Ajax.

Volledig scherm Robbert Schilder (links). © foto: Carla Vos

Sainbury en Luckassen mogen vertrekken bij PSV

Met de terugkeer van Daniel Schwaab bij PSV ligt de toekomst van Derrick Luckassen en Trent Sainsbury elders. Beide verdedigers mogen van trainer Mark van Bommel vertrekken. Dit gaf hij voorafgaand aan het duel met ADO Den Haag aan.

PSV nam Luckassen in de zomer van 2017 over van AZ. De Amsterdammer ondertekende een vijfjarige contract. In zijn eerste seizoen kwam Luckassen in de eredivisie nog tot negentien wedstrijden, waarvan negen als basisspeler. Vorig seizoen verhuurde PSV Luckassen aan Hertha BSC. Sainsbury kwam een jaar geleden over van de Chinese club Jiangsu Suning. De Australiër heeft nu nog een contract voor twee seizoenen bij PSV.

Van Bommel zei dat PSV ook een poging heeft ondernomen om Franck Ribéry vast te leggen. Dat bleek financieel onhaalbaar.