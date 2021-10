Vader van Emma Raducanu houdt in race naar tennismiljoenen teugels strak in handen

Opmerke­lijk besluit Raducanu na sensatie op US Open: 'Moeilijk om dat gesprek met iemand te voeren’

24 september Emma Raducanu, de Britse tennisster die onlangs vanuit het niets de US Open won, heeft gebroken met haar coach Andrew Richardson. In een toelichting liet ze vrijdag weten dat ze op zoek is naar een nieuwe uitdaging.