Val houdt Beuningse triatlete Klamer van topnotering in Hamburg

De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Cassandre Beaugrand uit Frankrijk, in een tijd van 58 minuten en 6 seconden. Tweede in Hamburg werd de Duitse Laura Lindemann (58.36) en derde de Amerikaanse Katie Zaferes (58.37).

Klamer klokte een eindtijd van 59.28 iminuten, goed voor de twaalde plaats. In het tussenklassement is Klamer gestegen van een derde naar de tweede plaats.

Klamer begon de zogehten World Triathlon Series met een zege in de openingswedstrijd in Abu Dhabi. In Leeds eindigde ze als vierde. De volgende WTS is eind juli in het Canadese Edmonton.