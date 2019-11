Valencia doet weer mee na ruime zege op Lille

VideoValencia doet in de Champions League in de groep van Ajax weer helemaal mee in de strijd om de bovenste twee plaatsen. De ploeg van doelman Jasper Cillessen won in het eigen Mestalla met 4-1 van Lille. De Spanjaarden kwamen daardoor op zeven punten, evenveel als Ajax en Chelsea.