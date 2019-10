'Valencia kwalitatief gelijkwaardig, maar ik ga voor overwinning Ajax’

Solskjaer: Dit is één van de slechtste kunstgras­vel­den die ik heb gezien

18:36 Manchester United-trainer Ole Gunnar Solskjaer zegt verrast te zijn over de keuze om de wedstrijd in Den Haag tussen AZ en zijn club Manchester United te spelen op kunstgras. ,,En dan is dit nog bepaald niet het beste kunstgras dat ik ooit heb gezien. Sterker nog, dit is één van de slechtste kunstgrasvelden die ik heb gezien. En ik heb best wat ervaring vanuit Noorwegen.”