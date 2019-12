Valencia laat Cillessen thuis voor CL-kraker in Amsterdam

Podcast ‘FC Twente heeft de creativi­teit van ‘slapjanus’ Espinosa nodig’

13:06 ENSCHEDE - FC Twente en Heracles kwamen allebei niet verder dan 0-0, maar toch leverde het weekend weer voldoende gespreksstof op. Gaat Cyriel Dessers weg bij Heracles in de winterstop, of doet hij er verstandig aan te blijven? Wij had er bij Heracles 33 keer balverlies tegen Sparta? En heeft Gonzalo Garcia met zijn nieuwe speelwijze wel voldoende creativiteit in zijn elftal bij FC Twente?