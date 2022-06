Valentin Ferron wint zesde etappe Critérium du Dauphiné, Dylan Groenewegen negende

Met videoValentin Ferron heeft de zesde etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. In de 196,5 kilometer lange etappe van Rives naar Gap sprintte de 24-jarige Fransman in zijn geboorteregio een kilometer voor de finish weg bij zijn groepje medevluchters en kwam met drie seconden voorsprong over de finish.

Van het groepje vluchters bleven er uiteindelijk zes over: vijf Fransen en de Italiaan Andrea Bagnoli. Vanaf tien kilometer voor de finish probeerden ze stuk voor stuk te ontsnappen, maar de poging van Ferron op een kilometer voor de streep bleek uiteindelijk de winnende poging. ,,Ik wist dat ik niet de snelste sprinter van ons groepje was, dus ik moest iets proberen. Toen ik eenmaal een gaatje had geslagen wist ik dat ik zou winnen, een heerlijk gevoel. Het is een mooie week voor onze ploeg en nu ook voor mij, met deze overwinning in mijn eigen streek", zei de 24-jarige renner van TotalEnergies.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dylan Groenewegen kwam als negende over de streep in Gap. In het algemeen klassement veranderde er niet veel. Wout van Aert blijft de leider in het klassement. De Belg van Jumbo-Visma heeft 1 minuut en 3 seconden voorsprong op Mattia Cattaneo en 1 minuut en 6 seconden op Primoz Roglic. Wilco Kelderman is de beste Nederlander in het klassement met een tiende plaats, op 2 minuten en 12 seconden van Van Aert. De Belg won al twee etappes en liet zich in de derde etappe verrassen door David Gaudu, nadat hij al te vroeg begon met juichen in de sprint.

Morgen is er een etappe van 135 kilometer van Saint-Chaffrey naar Vaujany. Zondag is de afsluitende rit van 137 kilometer, van Saint-Alban-Leysse naar Plateau de Solaison. Het Critérium du Dauphiné wordt door veel renners gezien als opwarmertje richting de Tour de France, die op vrijdag 1 juli van start gaat in Kopenhagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Borghini wint heuvelachtige etappe naar Black Mountain

De Italiaanse Elisa Longo Borghini heeft de heuvelachtige voorlaatste etappe van de Women’s Tour door Groot-Brittannië gewonnen. De 30-jarige renster van Trek-Segafredo bleek na ruim 106 kilometer naar Black Mountain de sterkste bergop naar de finish. In de laatste kilometers probeerde Longo Borghini een paar keer weg te rijden bij haar concurrenten, maar die bleven in haar wiel. De Poolse Katarzyna Niewiadoma eindigde vlak achter de Italiaanse, voor klassementsleidster Grace Brown uit Australië. Zo behield Brown de leiderstrui, die zij donderdag overnam van Lorena Wiebes. De Nederlandse zakte donderdag door een mindere rit naar de achtste plaats. Brown heeft nu voor de eindzege vooral concurrentie van Niewiadoma en Longo Borghini. Zaterdag is de zesde en laatste etappe, die eindigt in Oxford.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Wout Van Aert. © AFP