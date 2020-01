Valse start voor profrenner Lammertink: ontwrichtte duim na valpartij

De Ballen Verstand Transfer­markt geopend: ‘FC Twente en Heracles op zoek naar versterkin­gen’

14:17 ENSCHEDE/ALMELO - Voor de voetballers van Heracles en FC Twente zit de vakantie erop. In Almelo beginnen ze donderdag weer, in Enschede een dag later. Voordat beide clubs afreizen naar de trainingskampen in Spanje nemen clubwatchers Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde de stand van zaken door. Wat kunnen we de komende weken verwachten nu de transfermarkt weer open is? Wie gaan er weg, wie vertrekken er?