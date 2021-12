Valtteri Bottas leeft mee met Lewis Hamilton: ‘Zelfs voor mij voelt het alsof ik een kampioenschap heb verloren’

,,Het is geweldig dat we weer de titel bij de constructeurs hebben gepakt, maar tegelijkertijd doet het pijn dat Lewis de individuele titel niet kon binnenhalen”, zei Bottas twee dagen na de veelbesproken race. ,,Want zelfs voor mij voelt het alsof ik een kampioenschap heb verloren.”

Hamilton leek af te koersen op zijn achtste wereldtitel, tot de safetycar in de slotfase van de race de baan op kwam en Verstappen in de laatste ronde toesloeg. ,,Ik vind het zo erg voor Lewis. Naar mijn gevoel verdiende hij het om te winnen”, aldus Bottas. ,,Hij had een geweldige start en een geweldige race, maar toen veranderde alles og. Dat is ook sport. Soms zit het tegen, soms zit het mee. Dit was in ieder geval niet onze dag.”

Valtteri Bottas (l) en Lewis Hamilton poseren voor een groepsfoto voor de laatste race.

Bottas eindigde zijn laatste race voor Mercedes op de zesde plaats. De 32-jarige Fin stapt over naar Alfa Romeo. Tijdens de test van dinsdag in Abu Dhabi met de nieuwe, grotere banden voor 2022 zat Bottas al in een bolide van zijn nieuwe werkgever.

De Fin, die als derde eindigde in het WK-klassement op gepaste afstand van Verstappen en Hamilton, blikte op het Yas Marina Circuit terug op zijn vijf jaar bij Mercedes. ,,Ik ben heel, heel trots op wat we met elkaar hebben bereikt. We hebben geweldige dingen gedaan.”

Quote Lewis en ik zijn het meest succesvol­le rijderskop­pel in de Formule 1. Het stemt me dus een beetje verdrietig dat ik wegga bij dit team. Valtteri Bottas

Bottas won in die periode tien grands prix, Hamilton vijftig. Ze stonden 53 keer samen op het podium. ,,Lewis en ik zijn het meest succesvolle rijderskoppel in de Formule 1. Het stemt me dus een beetje verdrietig dat ik wegga bij dit team, maar ik kijk ook uit naar de toekomst. Het is tijd voor iets nieuws.”

Valtteri Bottas in actie in Abu Dhabi.

De Fin sloot zijn loopbaan bij Mercedes af met een duik in het water van de haven van Abu Dhabi, onder luid gejuich van medewerkers van de Duitse renstal op de kant. Bottas gaat bij Alfa Romeo samenwerken met de Chinese debutant Guanyu Zhou.

