Valverde: Dit voelt verschrikkelijk, we zijn weggeblazen

Barcelona bleef vorig jaar in de kwartfinales steken door de return tegen AS Roma met 3-0 te verliezen. Nu ging het op de drempel van de eindstrijd mis op Anfield tegen Liverpool (4-0). ,,We hebben onze kansen gehad, maar we verzuimden die te maken. De tweede goal van Liverpool deed ons veel pijn en direct daarna kwam ook de 3-0'', zei Valverde over de twee doelpunten kort na rust van Georginio Wijnaldum.



,,Bij de vierde goal werden we verrast. We wisten dat Liverpool sterk is bij spelhervattingen, maar we lieten ons verrassen. Zij deden dat heel slim'', bekende Valverde, die onlangs met Barcelona wel weer kampioen werd. ,,We hebben ook de beker nog om voor te strijden. We moeten het seizoen goed afmaken.''