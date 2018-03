Valverde heerst in koninginnenrit Ronde van Catalonië

De Belg was woensdag na zijn ritzege de nieuwe leider, maar moest een dag later in de Catalaanse Pyreneeën veel terrein prijsgeven. De Colombiaan Nairo Quintana, ploeggenoot van Valverde, werd derde.Steven Kruijswijk finishte net buiten de top tien, maar klom in het klassement wel naar de tiende plaats: op 1.28 van Valverde. Zijn ploeggenoot George Bennett uit Nieuw-Zeeland staat achtste.

De Colombiaan Esteban Chaves was de vroege aanvaller, maar hij werd nog voor de slotklim naar La Molina achterhaald door de Sloveen Matej Mohoric. Die moest ook passen toen Valverde met zijn ploeggenoten Marc Soler en Quintana het offensief openden. Van de vijf koplopers, met verder ook de Fransman Pierre Latour, bleven Valverde en Bernal over. De 37-jarige Spanjaard won vorig jaar ook al op La Molina en liet zich ook nu niet verrassen.

,,Het was zwaar en het was koud, maar de ploeg heeft me geweldig ondersteund'', vertelde Valverde, die vol lof was over zijn laatst overgebleven medevluchter. ,,Een enorm talent.''