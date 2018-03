Valverde kleineert tegenstanders in GP Miguel Indurain

Met nog 5 kilometer te gaan demarreerde Valverde en hij had snel een voorsprong van ruim vijftien seconden te pakken. Landgenoot Carlos Verona leek aanvankelijk mee te kunnen, maar een tweede demarrage van Valverde was hem te machtig.



De 37-jarige Valverde won de GP Miguel Indurain voor de tweede keer. Ook in 2014 was hij de sterkste in eigen land. Vorig jaar ging de Brit Simon Yates met de zege aan de haal.



Verona werd tweede, de Australiër Nick Schultz werd op ruim een minuut derde.