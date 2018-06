Valverde lost Bouhanni af aan kop in Occitanie

VolkerWes­sels-Mer­ckx boekt derde zege op rij in clubcompe­ti­tie

13:55 RODEN - De Twents-Sallandse wielervereniging VolkerWessels-Merckx heeft zaterdag in Roden een ploegentijdrit in het kader van de clubcompetitie gewonnen. Dit was het eerste onderdeel van het Wielerweekend Roden, dat ook nog uit een criterium (zaterdagavond) en een klassieker (zondag) bestaat. In de gelederen van VolkerWessels-Merckx onder anderen Gert-Jan Bosman (Nijverdal), Jasper Plender (Almelo) en Jelle Wolsink (Hengelo).