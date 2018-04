Valverde: Roma heel goed, Barça niet

,,Het spijt ons voor de fans. Maar we moeten onszelf snel weer richten op de prijzen die we dit seizoen nog wel kunnen winnen'', benadrukte Valverde. Barcelona koestert in de Spaanse competitie als koploper een voorsprong van elf punten op Atlético Madrid. Barça kan op 21 april ook de Spaanse beker nog winnen in de finale tegen Sevilla.

Valverde roemde de tactiek en de strijdlust van AS Roma, met Kevin Strootman op het middenveld. ,,We werden voortdurend onder druk gezet. Daardoor kwamen we niet in ons eigen spel. We werden gedwongen om de lange bal te spelen. Ik zal ook mijn eigen tactische plannen moeten evalueren. De realiteit is dat zij heel goed waren en wij niet. Voor Barcelona was dit een slechte avond.''