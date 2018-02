Dumoulin door het lint in Ronde van Abu Dhabi

Een kopgroep, met sprinter André Greipel, werd in de eerste kilometers van de slotklim gegrepen. Een aanval van Davide Formolo werd gecounterd door Alejandro Valverde, maar dankzij knap werk van Tom Dumoulin in dienst van Wilco Kelderman werden zij weer gegrepen. Dumoulin moest even later lossen, waarna hij te maken kreeg met materiaalpech. Toen het wachten op de ploegauto even duurde, kon de Giro-winnaar zich niet meer inhouden (zie filmpje).