Valverde sprint naar dagsucces in Dauphiné na zware rit, Loetsenko nieuwe leider

vanaf 15.00 uur LIVE | Topatleten te gast in speciale jubileum­show van 40e FBK Games

14:47 HENGELO - Het FBK Stadion in Hengelo staat aankomende zondag 6 juni na een jaar afwezigheid weer in het teken van de FBK Games. Een speciale editie bovendien: het is de veertigste! Vanwege dat jubileum is er deze vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur een live uitzending, waarin topatleten als Dafne Schippers en Sifan Hassan te gast zijn.