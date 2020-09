Van Aert en Van Avermaet kopmannen België op WK

Het heerlijke begin voor Oosterwol­de bij FC Twente: ‘Nerveus? Nee’

8:00 ENSCHEDE - Hij kreeg voor de wedstrijd de vraag van de trainer of hij nerveus was. Het antwoord was duidelijk: „Nee.” De debutant Jayden Oosterwolde (19) kende een heerlijk begin van zijn loopbaan in de eredivisie.