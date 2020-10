Van Aert haalt extra motivatie uit afgelasting Parijs-Roubaix

De 26-jarige Belg won dit jaar met Milaan-San Remo zijn eerste klassieker. Van Aert zegevierde ook in Strade Bianche en boekte twee ritzeges in de Tour. ,,Het is voor mij een kleine troost dat ik al mooie overwinningen heb behaald en sowieso een mooi seizoen heb. Ik heb de afgelopen weken in mezelf geïnvesteerd door enkele koersen te laten schieten, zodat ik goed ben in de komende wedstrijden.”

Hij wil het seizoen niet zomaar verloren laten gaan. ,,Ik ben extra gemotiveerd om van Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen nog iets te maken. Hopelijk gaat de 'Ronde' met heel goede maatregelen wel door, daar ga ik nu gewoon van uit. Ik probeer me daarop te focussen. En Parijs-Roubaix zal weer een van mijn grote doelen zijn in 2021."

Van Aert doet zondag mee aan Gent-Wevelgem en start een week later in de Ronde van Vlaanderen. De Belg neemt daarna even rust en wil in de winter weer het veld in. De drievoudig wereldkampioen veldrijden wil eind januari op de WK in Oostende de regenboogtrui afpakken van zijn 'eeuwige rivaal' Mathieu van der Poel.