Van Aert in loodzware cross in Dendermonde veel te sterk voor Van der Poel

Wout van Aert kwam na een rit in loodzware omstandigheden door storm Bella na 1 uur en 5 minuten rijden over de finish. Van der Poel volgde 2 minuten en 49 seconden later. Toon Aerts kwam op 3 minuten en 6 seconden van Van Aert als derde over de finish. Van Aert kwam traag op gang, maar eenmaal aan de leiding in de tweede ronde, was hij niet meer bij te houden. Wereldkampioen Van der Poel moest lijdzaam toezien hoe zijn aartsrivaal soepel door de blubber sneed en steeds meer afstand nam.



Van Aert nam door zijn zege ook de leiding in het wereldbekerklassement over van Michael Vanthourenhout. De renner van Jumbo-Visma heeft nu 95 punten na drie koersen. Vanthourenhout, die vandaag als vierde over de finish kwam, staat op 84 punten. Van der Poel staat derde in het klassement met 70 punten, Toon Aerts volgt met 66 punten. Corné van Kessel (zesde met 57 punten) en Lars van der Haar (achtste met 41 punten) zijn de overige twee Nederlanders tussen zeven Belgen en de Zwitser Kevin Kuhn in de top tien.