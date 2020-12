Van Aert in zijn element in de blubber, Van der Poel niet zo: ‘Een kutparkoers, wereldbeker onwaardig’

3 minuten laterMathieu van der Poel klaagde na de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Dendermonde vooral over het modderparkoers. ,,Dit was gewoon niet mijn ding. Ik vond het een kutparkoers, een beetje wereldbeker onwaardig”, foeterde de regerend wereldkampioen na afloop bij Sporza, waarin hij als tweede eindigde .

Van der Poel kon in de koers zijn ontketende rivaal Wout van Aert niet volgen en eindigde op bijna drie minuten achterstand als tweede. ,,Van Aert stak er echt bovenuit, hij was extreem sterk”, erkende Van der Poel, die eerder deze winter Van Aert al twee keer had verslagen (Namen en Heusden-Zolder). ,,Ik wist op voorhand dat dit parkoers echt iets voor hem was en hij had ook nog eens een goede dag. Het was heel snel duidelijk dat ik hem niet kon volgen. Ik heb me daarom maar op de tweede plaats gefocust. Het verschil maakte mij niet veel meer uit op het einde.”



Organisator Jurgen Mettepenningen was er als de kippen bij om te reageren op de kritiek van Van der Poel. ,,Je mag het altijd eens proberen, Mathieu”, kaatste hij de bal terug. ,,Heel de week en vooral vandaag wateroverlast en vandaag een storm overleefd! Ik kon het ook afgelasten, maar ik heb samen met mijn vele vrijwilligers voor de moeilijkste weg gekozen!” De organisatie besloot voor de koers nog een houten brug van 65 meter uit het parkoers te halen om het veilig te houden, met alle regen en wind door storm Bella.

Van Aert was wel in zijn element in het modderbad van Dendermonde. De Belgische veldrijder loste in de tweede van de zeven ronden Van der Poel al en soleerde superieur naar de winst. ,,Het was een lastige cross en het had geen zin om een tactiek toe te passen. Vanaf het moment dat ik het tempo had gevonden, ben ik dat blijven rijden”, zei de Sportman van België.

Op de heuvel die in het parkoers was opgenomen en waar fietsen in de blubbersporen onmogelijk was, liep Van Aert weg bij Van der Poel. ,,Ik hoorde roepen dat ik enkele meters voorsprong had genomen, dus toen wist ik al dat Mathieu aan het afzien was. Het is niet zijn gewoonte om zo snel al ruimte te geven.”

Van Aert nuanceerde wel zijn overmacht. ,,Je moet dat in perspectief zien. De verschillen waren vooral zo groot omdat het zo'n zwaar parkoers was. Ik ben niet ineens veel beter dan de rest. Maar het is voor mezelf wel lekker om met zoveel machtsvertoon te winnen. Het is ook goed voor de moraal. Ik kan wel genieten van deze omstandigheden. Als het koud en winderig is, ben ik helemaal in mijn sas. Met 40 graden de Strade Bianche vind ik ook lekker hoor, maar geef mij maar blubber, kou en regen."

