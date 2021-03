Van Aert klopt Ewan in massasprint in openingsrit Tirreno

Federer weet wie zijn tegenstan­der is na meer dan jaar van afwezig­heid

9 maart Roger Federer treft woensdag bij zijn rentree in het ATP-circuit op het internationale toernooi van Doha Daniel Evans. De 30-jarige Brit won dinsdag in de eerste ronde van de Fransman Jeremy Chardy, 6-4, 1-6 6-2. De Zwitser (39) had een ‘bye’.