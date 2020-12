Van Aert krijgt Kristallen Fiets als wielrenner van het jaar

Froome debuteert in Argentinië voor nieuwe ploeg

8:20 Chris Froome debuteert volgende maand in Argentinië in de Ronde van San Juan voor zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation. ,,Deze wedstrijd vormt het begin van een nieuw hoofdstuk in mijn carrière”, zegt de viervoudig winnaar van de Tour de France, die de afgelopen elf jaar reed voor de Britse ploeg Ineos (voorheen Team Sky). ,,Ik kijk ernaar uit om met mijn nieuwe teamgenoten te gaan rijden en te beginnen aan het avontuur dat voor me ligt.”