Van Aert legt zich neer bij zesde plek: ‘Ik was gewoon niet goed genoeg’

Van Aert was diegene die reageerde op een aanval van latere winnaar Kasper Asgreen op 27 kilometer van het einde. Samen met Mathieu van der Poel reed hij op de Kruisberg weg, maar even later op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont moest de winnaar van Gent-Wevelgem het antwoord schuldig blijven op een verschroeiende tempoversnelling van Van der Poel. Asgreen kon volgen, maar Van Aert werd op achterstand gereden. Van Aert bleef op tien seconden hangen van de twee koplopers, maar bij het opdraaien van de Paterberg liepen de benen van de Belg volledig vol. ,,De tweede keer op de Kwaremont voelde ik al dat er niet veel meer in de tank zat. Ik kon nog wel vechten, maar de laatste keer was het op. Daarna hoopte ik alleen maar dat het zo snel mogelijk voorbij zou zijn. Op de Paterberg was het echt strompelen. Ik kon niet meer", legt hij uit. Zigzaggend kwam de renner van Jumbo-Visma boven.

Niet ontgoocheld

De achterstand op Van der Poel en Asgreen liep alsmaar verder op, waarna Van Aert zich liet terugzakken in de achtervolgende groep. ,,Daar kon ik een beetje herstellen, maar ik was gewoon niet goed genoeg. Ik ben niet ontgoocheld want ik heb er alles uitgehaald. Ik heb geen steken laten vallen.”

De sprint tussen Asgreen en Van der Poel had Van Aert, die een jaar later in een sprint-á-deux nog werd geklopt door Van der Poel, nog niet gezien. ,,Ik had al snel in de gaten dat zij de sterkste renners in koers waren, maar dan is het nog altijd een rare sprint. Nu wil ik uitrusten en mij richten op de Brabantse Pijl en Amstel Gold Race", sluit hij af.