Van Aert moet oude ploeg 662.000 euro boete betalen

Video Zorgen om Benzema: terugge­keer­de spits valt gebles­seerd uit in oefenduel

8 juni Karim Benzema werd voor het EK voor het eerst sinds 2015 weer in de armen gesloten door de Franse bondscoach Didier Deschamps, maar of hij dat EK gaat halen is de vraag. De spits van Real Madrid viel vanavond geblesseerd uit in het oefenduel met Bulgarije, dat door Frankrijk met 3-0 werd gewonnen.