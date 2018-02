Van Aert over duel met 'VDP': Maak 25 procent kans om te winnen

Van Aert begon het veldritseizoen matig, maar na een aantal stevige stages en trainingen kwam hij de laatste weken al dichter in de buurt bij Van der Poel. In Valkenburg vindt de Belg echter een parkoers naar zijn zin: ,,Ik denk dat het parkoers zeker iets voor mij is'', is Van Aert positief na een verkenningsrondje. ,,De omloop is helemaal om zeep gereden en dat zal heel speciaal zijn. Er zullen niet veel stroken berijdbaar zijn. Zoals het er vanmiddag (zaterdag, red.) bij lag, wordt het moeilijk om het juiste materiaal te kiezen.''



De verkenning voor de 23-jarige regerend wereldkampioen liep niet zonder problemen. ,,Ik ben stevig gevallen. Ik probeerde de schuine kant wat sneller te doen, maar ik heb vooral geleerd dat ik daar niet te veel risico's moet nemen'', concludeert Van Aert.