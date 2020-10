Van Aert over rivaliteit met Van der Poel: ‘Ik ga me zondag niet nog eens laten vangen’

Lang boos is Van Aert zondag niet geweest. ,,Ik werd direct na de finish geïnterviewd. ‘s Avonds was ik al stuk aangenamer. Ik heb geprobeerd om de vele meningen erover te laten passeren, maar het is wat opgeklopt. Het was zeker geen scheldpartij. Ik heb termen horen vallen die wat overdreven waren.”



Enkele dagen na Gent-Wevelgem blijft Van Aert echter wel bij zijn standpunt. ,,Als ik er nu op terugkijk , had ik het misschien wat op een andere toon moeten zeggen of het misschien wel voor mezelf moeten houden. Maar ik ben niet van idee veranderd. In de slotkilometer liet Mathieu toch vooral zien dat de overwinning minder belangrijk was voor hem. Aan die indruk kan ik me niet onttrekken. Dat gevoel mag ik best uitspreken, vind ik. Ik heb er ook niet van wakker gelegen.”

© Photo News

Voor Van Aert is de rivaliteit met Van der Poel niks nieuws. ,,Die is er al langer. Door een interview is dat niet ineens veranderd. Onze rivaliteit zou even groot geweest zijn als een van ons twee had gewonnen. Dan waren we ook met het mes tussen de tanden gestart in de Ronde. Het was nooit mijn bedoeling om juist alleen Mathieu te kloppen. Ik wil gewoon koersen winnen. Dat ga ik zondag opnieuw proberen. Om koersen te winnen, zal ik Mathieu vaak moeten passeren. Dat is altijd zo geweest en dat zal niet veranderen.”

Toch ging het er verbaal harder aan toe dan gewoonlijk tussen Van Aert en Van der Poel. ,,Misschien wel. Maar nu lijkt het erop alsof ik ‘ik-weet-niet-wat’ heb gezegd. Ik heb gewoon verteld hoe ik die koers aanvoelde. Volgens mij heb ik Mathieu niet beledigd. Ik denk dat ik dat recht heb om dat te zeggen en dat het in het veldrijden ook al vaak hard tegen hard is geweest. Daar zijn we dan uiteindelijk eerste en tweede omdat het daar minder kort op elkaar zit. Ik ben na de cross toch wel eens kwader geweest dan dat ik afgelopen zondag was. Dat is logisch als je de strijd tegen elkaar aangaat.”

Ook zondag gaan beide renners de strijd aan in de Ronde van Vlaanderen. ,,Ik denk niet dat dit voorval nog zal meespelen. De koers is volgens mij lastiger. Ik denk dat nu dit gebeurd is na Gent-Wevelgem dat er minder kans is dat dit nog eens gebeurt. Daar ga ik wel vanuit. Van mijn kant heb ik lering getrokken: ik ben niet van plan om me daaraan een tweede keer te laten vangen.”

Wout van Aert over Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. © PN/HLN