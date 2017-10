Van Aert pakt eerste zege van het veldrijdseizoen

Lens beraadt zich op stappen na 'pu­bli­ci­teits­stunt' Drenthe

17:08 Sigi Lens is niet blij met het interview van Royston Drenthe dinsdag in het blad Quote. Drenthe beschuldigde de zaakwaarnemer ervan hem tijdens zijn periode als speler van Real Madrid te hebben bestolen. Lens beraadt zich met collega Albert van Werkhoven, die ook in het artikel wordt genoemd, op juridische stappen.