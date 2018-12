Van Aert traint al met Jumbo-ploeg

De transfer van de drievoudig wereldkampioen veldrijden voor aankomend seizoen hangt al maanden in de lucht, maar is nog niet officieel bevestigd. De presentatie van de wielerploeg - en het gelijknamige schaatsteam - dat volgend jaar uitkomt onder de naam Jumbo-Visma is aanstaande vrijdag.

Van Aert had al een contract met de ploeg van Dylan Groenewegen, Steven Kruijswijk en Robert Gesink voor 2020. Vanwege een voortijdige breuk met zijn oude ploeg Verandas Willems-Crelan komt een overstap van Van Aert een jaar eerder dan afgesproken. De 24-jarige Belg rijdt al een groot deel van het veldritseizoen als eenmansploeg nadat hij wegging bij zijn ploeg die is samengegaan met Roompot.

Vorig jaar debuteerde Van Aert in de klassiekers van het voorjaar en werd direct derde in de Strade Bianche. In de Ronde van Vlaanderen finishte hij als negende, in Parijs-Roubaix als dertiende. Op het Europees kampioenschap op de weg, in augustus, werd hij derde achter Matteo Trentin en nummer twee Mathieu van der Poel.