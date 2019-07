Van Aert verlaat ziekenhuis in rolstoel

Slot vertrouwt op goede afloop: ‘Bij de lunch was het stiller dan normaal’

21:24 AZ heeft er alle vertrouwen in de tweestrijd met BK Häcken in de voorronde van de Europa League goed af te sluiten, ook na de 0-0 eerder in eigen huis. ,,In Alkmaar hebben we niet het niveau gehaald dat we kunnen halen", zei trainer Arne Slot na de training in de Bravida Arena van Göteborg. ,,De grootste uitdaging is om hier beter voor de dag te komen.”