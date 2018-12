Van Aert zegt sorry en accepteert tijdklok

Mo Osman kon zich geen beter slot wensen van bijzonder 2018

7:07 ROTTERDAM - Heracles-middenvelder Mo Osman moet af en toe in zijn arm knijpen om te beseffen wat hij in 2018 allemaal heeft meegemaakt. Hij had zich zaterdagavond dan ook geen beter slot kunnen bedenken dan de 3-0 uitzege op Excelsior.