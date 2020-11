Van Anrooij breekt arm bij zware crash in Tabor: ‘Nog nooit zo'n wond gezien’

Nys meldde dat Shirin van Anrooij haar moeder bij zich heeft in het ziekenhuis. De Belgische oud-wereldkampioen vertelde aan andere nieuwssites dat hij niet eerder zo'n wond bij een renster gezien had. Ze zou ook veel bloed verloren hebben. Ook andere rensters werden per ambulance afgevoerd. ,,Ze is bij bewustzijn, maar ik heb nog nooit zo’n wond gezien”, vertelde Nys voor de camera van Play Sports. ,,Ook zij zelf heeft die wond gezien, een verschrikkelijke wond.”



Van Anrooij greep meteen naar haar arm na de val. ,,Het gaat om een open wond en wellicht ook een breuk”, zei Nys. ,,Ook haar heup zag er niet goed uit. Ze heeft bovendien veel bloed verloren. Ik vernam het nieuws via de familie van veldrijder Lars van der Haar, die vertelde dat het ernstig was. Ik ben er meteen naartoe gelopen want ik stond nog in de materiaalpost. Nu is ze met haar moeder naar het ziekenhuis. Dit wil je niet meemaken, koers is nu bijzaak. Dit is echt heel erg.”