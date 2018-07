Van Avermaet snelt met BMC naar gele trui na secondenspel

Dumoulin: Heel blij mee

,, Perfect, daar zijn we heel blij mee,'' vertelde Dumoulin tegen de NOS over de tijdwinst die hij boekte op zijn concurrenten. ,,We hebben super, supergoed gereden. Technisch ging alles perfect en we waren heel dichtbij de winst. Een ploegentijdrit doe je echt met z'n allen.''



Tot de verliezers behoorden Vincenzo Nibali (Bahrain), Romain Bardet (AG2R), Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), Bauke Mollema (Trek) en Dan Martin (UAE Team Emirates), die allemaal ruim meer dan één minuut verloren op de snelste ploegen. Het tijdsverlies van Movistar was iets minder, maar Nairo Quintana had op Tour-dag één al meer dan een minuut achterstand opgelopen.



,,We hadden gehoopt op meer,'' vertelde Kruijswijk achteraf aan de NOS over het tijdsverlies. Na 13 kilometer, bij het eerste tussenpunt, had Lotto-Jumbo al 43 seconden achterstand op de snelste ploeg.'' Kruijswijk: ,,Toen schrok ik wel. Dat was niet de bedoeling. We zijn veel te voorzichtig gestart en die tijd maak je niet meer goed. Als we in het begin 20 of 30 seconden sneller gaan, dan heb je een mooie tijd. Nu valt het misschien beetje tegen.''



Bauke Mollema en zijn Trek-ploeg startte juist te snel. ,,Daardoor heb ik mezelf opgeblazen in het begin en hebben we veel tijd laten liggen.''