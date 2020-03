Van Baarle met Froome op safari in Zuid-Afrika: ‘Chris kende alle dieren’

Dylan van Baarle was een van de laatste wielrenners die zijn trainingsstage in het buitenland afbrak. Zelfs in Zuid-Afrika konden Van Baarle én zijn gids Chris Froome zich niet onttrekken aan de dreiging van het corona-virus.

Door Daan Hakkenberg



Al bij het ontbijt waande Dylan van Baarle zich afgelopen week in een natuurfilm. ,,Je bent hier gewoon in de jungle. Apen die ‘s ochtends op zoek zijn naar eten en proberen de deur open te maken. Dat is toch anders dan thuis.’’ Het waren dit soort alledaagse taferelen die zijn trainingskamp in Crystal Springs, in het noorden van Zuid-Afrika, tot een unieke belevenis maakte. En dan had hij ook nog niemand minder dan Chris Froome mee al trainingsmaat en gids. De viervoudig Tour-winnaar woonde in zijn tienerjaren in Zuid-Afrika en komt er nog altijd vaak. ,,‘s Avonds kwam van alles bij het huis voorbij. Zebra’s, bavianen en andere apen. Chris kende alle dieren.’’

Quote Chris vertelde dat nijlpaar­den en buffels de gevaarlijk­ste dieren zijn. Niet echt goed voor de moraal Dylan van Baarle

In eerste instantie dacht Van Baarle dat hij in Zuid-Afrika gevrijwaard zou blijven van de verregaande maatregelen tegen het coronavirus, maar sinds woensdagochtend is hij weer thuis in Monaco. Het besluit te vertrekken werd van de een op andere dag genomen. ,,Ik en Chris waren het liefst gebleven, maar we hebben toch besloten om in vertrouwde omgeving af te wachten wat er verder gebeurt. Het was allemaal veilig. Er waren in Zuid-Afrika wel besmettingen, maar niet zo veel als in Europa. Het reizen naar huis was misschien wel een groter risico. Een goede beslissing is er bijna niet in deze tijd. Want als we waren gebleven, de situatie daar explodeert en ze alles afsluiten, dan ben je de sigaar.’’

Dus is Van Baarle ruim een week eerder terug dan gepland. Met honderden Afrikaanse fietskilometers in de benen en een ervaring rijker. ,,Chris komt er vaker, kent de wegen en is altijd wel in voor een avontuurtje, dus een beetje over gravelwegen hoort er bij. We zijn nog op de fiets in een natuurpark geweest, onderaan de berg waar we zaten. Op safari met de fiets. Er zaten nijlpaarden en buffels, maar we hebben ze niet gezien. Chris vertelde dat nijlpaarden en buffels de gevaarlijkste dieren zijn. Niet echt goed voor de moraal.’’

In hun thuisstad Monaco trainen ze regelmatig samen, maar met Froome als gids over de savanne was ook voor Van Baarle bijzonder. De keren dat ze samen in koers waren, zijn overigens spaarzaam. Slechts acht racedagen in twee jaar tijd. De laatste keer was tijdens Critérium du Dauphiné van vorig jaar. Van Baarle won in de slotrit van de Franse rittenkoers, zijn grootste zege tot nu toe. Op datzelfde moment lag Froome zwaargewond op de intensive care na zijn crash voor de tijdrit op dag vier. Waar toen gevreesd werd voor zijn carrière, maakte Froome begin dit jaar zijn rentree en de Brit is vastberaden voor een vijfde keer de Tour te winnen.

Tour de France

Na afgelopen week kan Van Baarle als geen andere inschatten of die vijfde Tour-zege realistisch is. ,,Dat hij mij er niet af heeft gereden is voor mijn in ieder geval een goed teken,’’ zegt Van Baarle met een lach. ,,Hoe goed hij daadwerkelijk is, is moeilijk te zeggen want we zitten niet in koers. Chris is nog niet op level waar hij moet zijn, maar ook dit kamp heeft hem weer beter gemaakt. Het duurt tot de Tour, maar het ziet er goed uit.’’

Al is de kans dat Froome in juli zijn absolute topvorm benadert misschien wel groter dan dat de Tour de France in Nice in deze tijden van corona daadwerkelijk van start gaat, beseft ook Van Baarle. ,,Ik zie het allemaal wel. Dinsdag wist ik nog niet eens dat ik uit Zuid-Afrika zou vertrekken. Hoe ik de komende periode moet benaderen, ook daar heb ik nog niet echt met mijn trainer over gesproken. Ik blijf doortrainen en mijn conditie op peil houden, maar dit is voor iedereen nieuw. Dat wedstrijden in de komende maanden niet doorgaan is jammer, maar ik kan er niet wakker van liggen. Er zijn belangrijkere dingen op het moment. Uiteindelijk blijft het maar fietsen en de volksgezondheid gaat voor.’’