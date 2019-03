Van Baarle mist Kuurne-Brussel-Kuurne door handblessure

De Nederlander was niet de enige afzegger. Zaterdag meldde zijn landgenoot Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) zich al ziek af. Zondag volgde onder anderen de Belg Jasper Stuyven, winnaar van de koers in 2016.

Stuyven, die rijdt voor Trek, is ziek en gaat nu toewerken naar de rittenkoers Tirreno-Adriatico. Opmerkelijk was dat na amper 1 kilometer wedstrijd de Deen Matti Breschel al weer afstapte. ,,Matti wilde zich testen, maar had al snel door dat ziek rondrijden in dit weer geen enkele zin heeft’', zei ploegleider Ken Vanmarcke van Education First.