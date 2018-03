Van Baarle reist met goede moed af naar Vlaanderen

Van Baarle (25) trok met zijn resultaten - hij werd ook nog twintigste in Parijs-Roubaix - de aandacht van Team Sky, de duurste ploeg van het peloton die met de Pool Michal Kwiatkowski, de Italiaan Gianni Moscon en de Britten Luke Rowe en Ian Stannard al wat mannen in huis had die zich thuis voelen op de Vlaamse kasseien. ,,Michal is de kopman zondag. Ik hoop op een vrije rol, daarin functioneer ik het beste'', vertelt Van Baarle, die zich in Milaan-Sanremo opofferde op verzoek van Kwiatkowski. ,,Hij wilde dat ik tempo maakte op de Cipressa, dat was achteraf niet de juiste keuze.'' In de Ronde van Vlaanderen gaat het anders, weet Van Baarle. ,,Daar moet je gewoon op de juiste momenten voorin zitten.'' Om te weten waar dat is hoeft hij het parcours vrijdag niet te verkennen. ,,Voor mij is het hooguit het geheugen opfrissen en even kijken hoe de wegen erbij liggen.''