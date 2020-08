Van Baarle schrikt van slechte anti-coronamaatregelen in Frankrijk: ‘Ze trekken de bidon uit je fiets’

Na afloop van de etappe van gisteren konden fans namelijk gewoon bij de renners in de buurt komen. ,,Onze verzorgers proberen er dan alles aan te doen om ons mondmaskers te geven, maar mensen willen nog steeds je bidon uit de fiets trekken”, vertelt Van Baarle aan de NOS. ,,Ik vind dat het vrij mild is met de restricties hier. Als je ook ziet hoeveel mensen er langs de kant staan zonder mondmasker, daar verbaas ik me over. Als het zo in de Tour gaat, wordt het een lastig verhaal.”